Pfizer і Moderna для підлітків — вчені повідомили результати тестів. Фото: IStock

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Вакцинація від коронавірусу у світі продовжується серед дорослого населення, але з’ясувалося, що для підлітків щеплення препаратами від інфекції може бути небезпечним.

Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna викликають запалення серця в молодих чоловіків частіше, ніж очікувалося. Про це йдеться у звіті Центрів США з контролю і профілактики захворювань (CDC), передає Reuters.

Так, за даними двох систем моніторингу безпеки вакцин, після другої дози вакцини Pfizer і Moderna у молодих чоловіків віком від 12 до 24 років діагностували запалення серця. Переважну більшість випадків захворювання було зафіксовано впродовж тижня після вакцинації.

Система звітності про побічні ефекти вакцин США (VAERS) також зафіксувала 283 випадки запалення серця у юнаків віком від 16 до 24 років, хоча очікувалося, що таких випадків буде від 10 до 102. Через випадки запалення серця деяких пацієнтів довелося госпіталізувати, але більшість із них повністю одужали.

Ще одна система моніторингу безпечності вакцини (VSD) зареєструвала збільшення частоти серцевих запалень у людей від 16 до 39 років після другого щеплення в порівнянні з частотою, що спостерігається після першої дози. У компаніях Moderna та Pfizer заявили, що не встановили причинно-наслідковий звʼязок між цим захворюванням і вакциною.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинацію від коронавірусу препаратом Pfizer/BioNTech в США дозволили робити підліткам. Регулюючі органи дозволили використання вакцини Pfizer/BioNTech для щеплень дітей у віці від 12 років, розширивши таким чином вакцинацію в країні.

Джерело: Reuters