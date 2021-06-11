Президент Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

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Ракурс

Свіжий рейтинг кандидатів на виборах президента України у першому турі опублікували соціологи.

Якби президентські вибори відбулися б на початку червня, то найбільшу підтримку українців отримав би чинний президент Володимир Зеленський. За нього готові проголосувати 23% серед усіх респондентів і 30,6% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Про це повідомляється в новому рейтингу Київського міжнародного інституту соціології.

На другій позиції опинився колишній президент Петро Порошенко. За нього готові проголосувати 13% серед усіх опитаних і 17,4% серед тих, хто визначився. Третє місце за лідером «Батьківщини» Юлією Тимошенко — 9,5% і 12,7%. Представник ОПЗЖ Юрій Бойко опинився на четвертій позиції — 8% і 10,6%, а на п’ятій Ігор Смешко — 6,1% і 8,1%).

Соціологи зазначають, що зміна підтримки кандидатів знаходиться у межах статистичної похибки, тобто формально поточні рейтинги не відрізняються від рейтингів станом на 16−22 квітня.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький наголосив, що отримані результати дозволяють фіксувати тенденції у суспільних настроях, але разом з цим не дають інформації щодо конкретних причин стабілізації чи динаміки рейтингів.

Можна припустити, що приріст рейтингу влади між лютим і квітнем є наслідком активної діяльності влади. Водночас, те, що між квітнем і червнем змін не було, може свідчити про певне «вичерпання» ефекту заходів, до яких вдається влада останнім часом. Утім, ці заходи можуть відігравати роль у стабілізації рейтингів на новому, більш високому рівні, досягнутому до квітня, — зазначив Грушецький.

Нагадаємо, в партії «Слуга народу» заявили, що президент Володимир Зеленський високий рейтинг довіри серед українців, оскільки близько 26% обіцянок глави держави були виконані.