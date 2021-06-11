Президент Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

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Ракурс

Свежий рейтинг кандидатов на выборах президента Украины в первом туре опубликовали социологи.

Если бы президентские выборы состоялись бы в начале июня, то наибольшую поддержку украинцев получил бы действующий президент Владимир Зеленский. За него готовы проголосовать 23% среди всех респондентов и 30,6% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором. Об этом сообщается в новом рейтинге Киевского международного института социологии.

На второй позиции оказался бывший президент Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 13% Среди всех опрошенных и 17,4% среди тех, кто определился. Третье место за лидером «Батькивщины» Юлией Тимошенко — 9,5% и 12,7%. Представитель ОПЗЖ Юрий Бойко оказался на четвертой позиции — 8% и 10,6%, а на пятой Игорь Смешко — 6,1% и 8,1%).

Социологи отмечают, что изменение поддержки кандидатов находится в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 16−22 апреля.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что полученные результаты позволяют фиксировать тенденции в общественных настроениях, но вместе с этим не дают информации о конкретных причинах стабилизации или динамики рейтингов.

Можно предположить, что прирост рейтинга власти между февралем и апрелем является следствием активной деятельности власти. В то же время, то, что между апрелем и июнем изменений не было, может свидетельствовать об определенном «исчерпании» эффекта мер, к которым прибегает власть в последнее время. Впрочем, эти меры могут играть роль в стабилизации рейтингов на новом, более высоком уровне, достигнутом до апреля, — отметил Грушецкий.

Напомним, в партии «Слуга народа» заявили, что президент Владимир Зеленский имеет высокий рейтинг доверия среди украинцев, поскольку около 26% обещаний главы государства были выполнены.