Pfizer и Moderna для подростков — ученые сообщили результаты тестов. Фото: IStock

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Ракурс

Вакцинация от коронавируса в мире продолжается среди взрослого населения, но выяснилось, что для подростков прививка препаратами от инфекции может быть опасной.

Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин чаще, чем ожидалось. Об этом говорится в отчете Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), передает Reuters.

Так, по данным двух систем мониторинга безопасности вакцин, после второй дозы вакцины Pfizer и Moderna у молодых мужчин в возрасте от 12 до 24 лет диагностировали воспаление сердца. Подавляющее большинство случаев заболевания было зафиксировано в течение недели после вакцинации.

Система отчетности о побочных эффектах вакцин США (VAERS) также зафиксировала 283 случая воспаления сердца у юношей в возрасте от 16 до 24 лет, хотя ожидалось, что таких случаев будет от 10 до 102. Из-за случаев воспаления сердца некоторых пациентов пришлось госпитализировать, но большинство из них полностью выздоровели.

Еще одна система мониторинга безопасности вакцины (VSD) зарегистрировала увеличение частоты сердечных воспалений у людей от 16 до 39 лет после второй прививки по сравнению с частотой появления побочных эффектов после первой дозы. В компаниях Moderna и Pfizer заявили, что не установили причинно-следственные связи между этим заболеванием и вакциной.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинацию от коронавируса препаратом Pfizer/BioNTech в США разрешили делать подросткам. Регулирующие органы разрешили использование вакцины Pfizer/BioNTech для прививок детей в возрасте от 12 лет, расширив таким образом вакцинацию в стране.

Источник: Reuters