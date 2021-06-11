Агента російських спецслужб затримали на Донбасі. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n155977-na-donbasi-upiymaly-zradnyka-yakyy-shpyguvav-za-desantnykamy-zsu-foto.html

Ракурс

Шпигуна російських спецслужб затримали контррозвідники СБУ на Донбасі.

Зловмисником виявився військовослужбовець Збройних сил України, який був завербований підконтрольним спецслужбам РФ так званим міністерством державної безпеки самопроголошеної Донецької народної республіки. Шпигувати зрадник повинен був за однією з бригад десантників, які задіяна в операції Об'єднаних сил. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що боєць ЗСУ погодився здійснювати диверсії проти українських військових. Для таких дій він накопичив зброю та вибухівку, які вилучили після обшуків.

Зловмиснику вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Слідчі дії ще тривають.

Нагадаємо, у Луганській області агент ФСБ планував підірвати автомобіль керівника Харківського наукового інституту. Зловмисник раніше проходив «військову службу» у лавах терористів так званої ЛНР, а з 2020 року був завербований ФСБ для здійснення розвідувально-підривної діяльності на території України.