Махно повернувся — в Гуляйполі викрили фейкову міськраду

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Ракурс

Служба безпеки України заблокувала створення фейкової «міської ради» у Запорізькій області. На батьківщині Нестора Махна намагалися створити псевдодержавне утворення «Гуляйпільська міська рада».

Про це 11 червня інформує прес-центр СБУ.

Ініціатором створення незаконної міськради виявився місцевий прибічник ідеології так званого «псевдонародовладдя». Спецслужба задокументувала проведення учасниками псевдоутворення публічних заходів, де вони пропагували невизнання чинної влади в Україні.

Зловмисники також закликали до утворення силових груп швидкого реагування для захоплення органів влади, правоохоронних та судових структур, агітували місцевих мешканців приєднуватись до «руху» за допомогою масових акцій, — йдеться у повідомленні СБУ.

Окрім цього, діячі встигли провести збори, на яких обрали «міського голову» і «депутатів» фейкового органу місцевого самоврядування. Під час обшуків правоохоронці вилучили у «депутатів» і «міського голови» печатки та штампи фейкових організацій, а також документацію і компʼютерну техніку.

Нагадаємо, раніше фейкову ОТГ розкусила СБУ на Кіровоградщині — там зловмисники намагалися створити «паралельні» об'єднані територіальні громади задля подальшої дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та привласнення повноважень офіційних тергромад.