Тарифи на газ. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155981-cina-na-importnyy-gaz-v-ukrayini-rizko-pidskochyla-skilky-koshtuie.html

Ракурс

Тарифи на газ в Україні раптово зросли — середня ціна імпортного природного газу в травні 2021 року збільшилася на 13,6% у порівнянні з квітнем, і склала 291,72 дол. за тисячу кубометрів.

Про це проінформувала прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 травня 2021 року, яка становить 8030,65 грн, або 291,72 дол., за 1 тис. куб. м, — розповіли в Мінекономрозвитку.



Як відомо, середня ціна імпортного природного газу в Україні у квітні 2021 року зросла на 22% у порівнянні з березнем, і склала 256,76 дол. за тисячу кубометрів. Починаючи з 20 травня уряд скасував держрегулювання цін на газ, оскільки ціни диктуватиме конкурентний ринок блакитного палива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціну газу для населення в Україні в червні 2021 року, у порівнянні з травнем, підвищили низка газопостачальних компаній. Найбільше ціну на газ для населення на червень підвищила ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» — з 10,5 грн/куб. м до 11,89 грн/куб. м (тобто на 1,39 грн/куб. м).