Новые коронавирусы у летучих мышей нашли ученые. Фото: Istock

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Научное открытие удалось совершить китайским ученым — они нашли ряд новых коронавирусов у летучих мышей.

Один из них является очень близким по своей структуре к SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезнь. Об этом сообщает CNN.

Ученый Вейфен Ши из Университета Шаньдуна и его коллеги собрали образцы у небольших лесных летучих мышей в провинции Юньнань на юго-западе Китая в период с мая 2019 года по ноябрь 2020 года. В общем им удалось собрать 24 новых генома коронавируса у разных видов летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, которые похожи на SARS-CoV-2.

Один из новых коронавирусов — вирусный образец под названием RpYN06, обнаруженный у вида подковообразной летучей мыши (Rhinolophus cornutus), генетически очень похож на вирус SARS-CoV-2. Это говорит о том, что тесно связанные с нынешней пандемией вирусы продолжают циркулировать в популяциях летучих мышей.

Напомним, ранее мы сообщали, что коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает коронавирусную болезни COVID- 19, скорее всего передался от летучих мышей. Местом распространения инфекции мог стать юг КНР или Юго-Восточная Азия. Именно летучие мыши могли занести инфекцию на ферму диких животных.

Источник: CNN