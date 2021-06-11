Россия отработала удар по Украине и привлечет Минск к атаке - генерал

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Численность армии, которую Россия разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, прокомментировал заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006—2010 годах генерал-лейтенант Игорь Романенко. По его мнению, Москве для полномасштабного вторжения в Украину необходимо больше, чем вдвое нарастить группировку войск на границе — до 240 тыс. солдат.

По словам Романенко, планы по нанесению удара по Украине противник уже отработал.

Генштаб России отработал соответствующие операции, есть расчеты, обеспечение, логистика. Вопрос сейчас стоит в военно-политической плоскости. По количеству войск, оставшихся на границах — это около 100 тыс. Этими силами можно начать ведение локальных боевых действий среднего уровня. Для этого у них есть войска, силы, средства, вооружение и планы обеспечения, — цитирует генерала УНИАН.

Романенко считает контингент, который Кремль уже разместил на границах и в оккупированном Донбассе и Крыму, первым этапом развертывания сил и средств вражеской армии. Однако, по его словам, на втором этапе, Россия за неделю передислоцирует отсутствующие войска с помощью военно-транспортной авиации.

Есть полосы Донецкого и Луганского аэропортов на временно оккупированной территории. Аэропортов нет, но полосы есть, поэтому за них велись такие ожесточенные бои, у РФ есть также железнодорожный узел Дебальцево, — отметил генерал.

Россия также активно развивает военную инфраструктуру оккупированного Крыма. В частности, на последних учениях отрабатывалось массированное десантирование подразделений.

Армия РФ в короткие сроки может начать широкомасштабную войну против Украины, но вероятнее агрессия на среднем уровне интенсивности, чтобы оказать давление на руководство Украины, — убежден генерал.



Романенко не исключает, что любые военные учения, которые организует Россия, в том числе и осенние «Запад 2021» в Беларуси, она может использовать как повод для маскированного перехода к реальным боевым действиям против Украины. Генерал отметил, что Россия на протяжении длительного периода времени готовит территорию Беларуси как военный плацдарм, а последние три-пять лет туда заводились войска и силы противовоздушной обороны.

Источник: УНИАН