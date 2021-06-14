Газ неодмінно подорожчає через ситуацію в Європі, вважають в Міненергетики, фото — DW

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Ракурс

Ціна на газ неодмінно подорожчає восени через ситуацію в Європі. В Міненергетики заявляють, що така ситуація спровокована Росією, яка штучно стримує європейський ринок і не поставляє на нього обсяги, необхідні Європі.

Якщо Росія через добудову «Північного потоку-2» вирішить перервати транзит газу через Україну, то він значно подорожчає для вітчизняних споживачів, заявила радник міністра енергетики Лана Зеркаль в ефірі телеканалу «Україна 24».

Зеркаль повідомила, що РФ не поставляє необхідні для Європі обсяги, а це потрібно для заповнення спорожнілих газових сховищ.

Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, а ціни на газ дуже високі. Якими вони будуть взимку ніхто не знає, — повідомила Зеркаль.

Вона застерігає: якщо взимку транзит газу через територію України припиниться, «це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ».

Наразі Україна купує газ за допомогою так званого «віртуального реверсу», коли йде обмін газу. Якщо ж транзит припиниться, доведеться фізично качати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться.

Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими, — розповіла Зеркаль.



Раніше «Ракурс» повідомляв, що тарифи на газ в Україні раптово зросли — середня ціна імпортного природного газу в травні 2021 року збільшилася на 13,6% у порівнянні з квітнем, і склала 291,72 дол. за 1 тис. куб. м.

Джерело: «Україна 24»