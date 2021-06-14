Газ непременно подорожает из-за ситуации в Европе, прогнозируют в Минэнергетики

https://racurs.ua/n156081-gaz-nepremenno-podorojaet-iz-za-situacii-v-evrope-prognoziruut-v-minenergetiki.html

Ракурс

Цена на газ непременно подорожает осенью из-за ситуации в Европе. В Минэнергетики заявляют, что такая ситуация спровоцирована Россией, rjnjhfz искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет на него объемы, необходимые Европе.

Если Россия через достройку «Северного потока-2» решит прервать транзит газа через Украину, то он значительно подорожает для отечественных потребителей, заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире телеканала «Украина 24».

Зеркаль сообщила, что РФ не поставляет необходимые для Европе объемы, а это нужно для заполнения опустевших газовых хранилищ.

Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, а цены на газ очень высокие. Какими они будут зимой никто не знает, — сообщила Зеркаль.

Она предостерегает: если зимой транзит газа через территорию Украины прекратится, «это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ».

Сейчас Украина покупает газ с помощью так называемого «виртуального реверса», когда идет обмен газа. Если же транзит прекратится, придется физически качать газ из Европы, и расходы на поставку газа значительно увеличатся.

Кроме того, наши газохранилища уже будут не такими привлекательными, — рассказала Зеркаль.



Ранее «Ракурс» сообщал, что тарифы на газ в Украине внезапно выросли — средняя цена импортного природного газа в мае 2021 года увеличилась на 13,6% по сравнению с апрелем, и составила 291,72 долл. за 1 тыс. куб. м.

Источник: «Украина 24»