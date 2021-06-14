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Ракурс
Домашний цветок продали на аукционе за 19 тыс. долларов. Фото: lawncaregarden.com

Комнатное растение пустили с молотка за 19 тыс. долларов

14 июн 2021, 13:26
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Домашний цветок продали в Новой Зеландии на аукционе за 19 тыс. 297 долл.

С молотка пустили очень редкую белую пеструю рафидофору четырехсемянную (Rhaphidophora Tetrasperma). Растение резко выросло в цене за последние четыре минуты торгов, поскольку два покупателя не желали уступать лот друг другу. Об этом сообщает CNN.

В последние минуты онлайн-аукциона TradeMe это редкое растение набрало более 102 тыс. просмотров и попало в более чем 1 тыс. 600 списков. Также стало известно, что рафидофора стала самым дорогим комнатным растением, когда-либо проданным на сайте объявлений.

Это показывает, насколько новозеландцы обожают комнатные растения, — рассказала представитель онлайн-аукциона Милли Сильвестр.


Напомним, спортивный автомобиль Porsche 911 Turbo S 1994 года выпуска продают за 420 тыс. долл. Специальная версия машины в модификации X83, которая предназначалась исключительно для японского рынка и отличалась расширенным опциональным обвесом, сошла с конвейера в количестве 10 экземпляров.

Источник: CNN

Источник: Ракурс


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