Домашню квітку продали на аукціоні за 19 тис. доларів. Фото: lawncaregarden.com

https://racurs.ua/ua/n156080-kimnatnu-roslynu-pustyly-z-molotka-za-19-tys-dolariv.html

Ракурс

Домашню квітку продали в Новій Зеландії на аукціоні за 19 тис. 297 дол.

З молотка пустили дуже рідкісну білу строкату рафідофору чотиризернисту (Rhaphidophora Tetrasperma). Рослина різко зросла в ціні за останні чотири хвилини торгів, оскільки два покупця не бажали поступатися лот один одному. Про це повідомляє CNN.

В останні хвилини онлайн-аукціону TradeMe ця рідкісна рослина набрала більше 102 тис. переглядів і потрапила в більш ніж 1 тис. 600 списків. Також стало відомо, що рафідофора стала найдорожчою кімнатною рослиною, коли-небудь проданою на сайті оголошень.

Це показує, наскільки новозеландці обожнюють кімнатні рослини, — розповіла представник онлайн-аукціону Міллі Сильвестр.



Нагадаємо, спортивний автомобіль Porsche 911 Turbo S 1994 року випуску продають за 420 тис. дол. Спеціальна версія машини в модифікації X83, яка призначалася виключно для японського ринку й відрізнялася опціональним розширеним обвісом, зійшла з конвеєра у кількості 10 екземплярів.

Джерело: CNN