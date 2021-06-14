Кімнатну рослину пустили з молотка за 19 тис. доларівhttps://racurs.ua/ua/n156080-kimnatnu-roslynu-pustyly-z-molotka-za-19-tys-dolariv.htmlРакурс
Домашню квітку продали в Новій Зеландії на аукціоні за 19 тис. 297 дол.
З молотка пустили дуже рідкісну білу строкату рафідофору чотиризернисту (Rhaphidophora Tetrasperma). Рослина різко зросла в ціні за останні чотири хвилини торгів, оскільки два покупця не бажали поступатися лот один одному. Про це повідомляє CNN.
В останні хвилини онлайн-аукціону TradeMe ця рідкісна рослина набрала більше 102 тис. переглядів і потрапила в більш ніж 1 тис. 600 списків. Також стало відомо, що рафідофора стала найдорожчою кімнатною рослиною, коли-небудь проданою на сайті оголошень.
Це показує, наскільки новозеландці обожнюють кімнатні рослини, — розповіла представник онлайн-аукціону Міллі Сильвестр.
Нагадаємо, спортивний автомобіль Porsche 911 Turbo S 1994 року випуску продають за 420 тис. дол. Спеціальна версія машини в модифікації X83, яка призначалася виключно для японського ринку й відрізнялася опціональним розширеним обвісом, зійшла з конвеєра у кількості 10 екземплярів.
Джерело: CNN