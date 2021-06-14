Терористи не випускають абітурієнтів з ОРДЛО — що робити, розповіло Міносвіти

https://racurs.ua/ua/n156079-terorysty-ne-vypuskaut-abituriientiv-z-ordlo-scho-robyty-rozpovilo-minosvity.html

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Російські терористи не випускають абітурієнтів з окупованого Донбасу. Офіс генпрокурора вже почав розслідування через обмеження окупаційною адміністрацією Росії переміщення дітей з окупованих територій Луганської та Донецької областей.

До освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим-Україна» надходять звернення щодо випадків заборони окупаційною владою перетину КПВВ особами, які виявили бажання навчатися в закладах освіти на території, підконтрольній Києву, — повідомило 14 червня Міністерство освіти та науки.

МОН роз’яснило, що вступники з ТОТ мають особисто подавати заяву для вступу через освітні центри. У вступників, як правило, відсутні документи, що унеможливлює подання заяв електронними засобами зв’язку.

В Україні не існує надійного та дієвого механізму дистанційного вступу громадян з тимчасово окупованих територій в аспекті забезпечення належної початкової ідентифікації таких вступників, забезпечення захисту їх персональних даних, — констатували в Міносвіти.

Також там попросили абітурієнтів з окупованих територій інформувати про проблеми, які виникають при намаганні вступити до закладів освіти України на гарячу лінію урядового контактного центру 0−800−504−425 або на телефон +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram); +38 095 200 85 73 — для людей з порушеннями слуху (Viber, Whatsapp, Telegram). Послуги зв’язку є безкоштовними.

Окрім цього, МОН пообіцяло розглянути питання щодо продовження термінів вступної кампанії для осіб з ТОТ.

Водночас Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Єдиною можливістю в’їзду і виїзду дітей, які досягли 14-річного віку, але не встигли отримати паспорт громадянина України, є оформлення документів зразка РФ або так званих паспортів псевдореспубліки, — йдеться у повідомленні.



Таким чином терористи країни-окупанта обмежують права випускників дев’ятих та 11-х класів на освіту.

Нагадаємо, цьогоріч освітні центри для вступу осіб з тимчасово окупованих територій України до закладів освіти почали свою роботу 7 червня.