Готівкова валюта знову подешевшала в обмінниках

Курс долара до гривні знизився, фото:

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Ракурс

Середній курс купівлі готівкового долара в українських банках сьогодні, 14 червня, дещо впав порівняно з попереднім робочим днем 11 червня. Долар здешевшав на 6,2 копійки і тепер становить 26,904 грн.

Також впав курс продажу долара — на 5,8 копійки (до 27,1195 грн). Про це повідомляє видання «Ліга.Фінанси».

Також дещо впав і курс євро:

середній курс попереднім євро впав на 23,3 копійки (до 32,5035 грн);

середній курс продажу євро впав на 22,7 копійки (до 32,91 грн).

Зменшився і курс російського рубля:

середній курс купівлі 10 рублів впав на 0,3 копійки (до 3,342 грн);

середній курс продажу 10 рублів впав на 0,7 копійки (до 3,808 грн).

Варто додати, що Національний банк України (НБУ) минулого тижня на міжбанківському валютному ринку купив 375 млн дол. США, що в 9,3 раза більше, ніж за тиждень до цього (40 млн дол. США), а також на 44,5 млн дол. США більше, ніж загалом за перші п’ять місяців 2021 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Нацбанку.

Нацбанк у квітні і травні впродовж восьми тижнів взагалі не здійснював інтервенцій на міжбанківському валютному ринку. Голова НБУ Кирило Шевченко пояснював таку малу активність очолюваного ним відомства у цьому питанні збалансованістю попиту та пропозиції на валютному ринку.

Проте останнім часом НБУ змінив свою стратегію на тлі помітного зміцнення гривні.

Джерело: «Ліга.Фінанси»