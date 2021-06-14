Тимошенко йде в суд, бо базар “слуг” про референдум — обман — ринок землі

https://racurs.ua/ua/n156077-tymoshenko-yde-v-sud-bo-bazar-slug-pro-referendum-obman.html

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Юлія Тимошенко 14 червня під час погоджувальної ради керівників фракцій Верховної Ради заявила про намір звернутися до суду через відмову ЦВК зареєструвати її ініціативну групу щодо земельного референдуму.

Нам обіцяли народовладдя. Нас запевняли, що кожен українець — президент. Все це виявилося обманом. З 1 липня набуває чинності закон про розпродаж землі. Швидко зупинити це антиконституційне рішення влади… можна було референдумом… Але Центральна виборча комісія голосами представників правлячої партії заблокувала проведення референдуму, — розповіла Тимошенко.

Лідер «Батьківщини» також заявляє, що ринок землі дозволить заволодіти українськими чорноземами «іноземним банкам». Також нардеп лякає позбавленням фермерів паїв та зняттям верхнього шару ґрунту.

Ми, звісно, оскаржимо рішення ЦВК у судах, — запевнила Тимошенко.



Нагадаємо, 12 червня референдум по землі, ініційований нардепом Юлією Тимошенко, забракувала Центральна виборча комісія. ЦВК відмовила в реєстрації ініціативної групи через невідповідності у підписних листах та наявність «мертвих душ» у списках.