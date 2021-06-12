Референдум по землі забракувала ЦВК — з’явилася реакція Тимошенко

https://racurs.ua/ua/n156008-referendum-po-zemli-zabrakuvala-cvk-z-yavylasya-reakciya-tymoshenko.html

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Референдум по землі, ініційований нардепом Юлією Тимошенко, забракувала Центральна виборча комісія. ЦВК відмовила в реєстрації ініціативної групи через невідповідності у підписних листах та наявність «мертвих душ» у списках.

В списках учасників зборів 47 осіб включені до нього двічі. При цьому підписи напроти однакових прізвищ та інших персональних даних візуально відрізняються… У списках учасників зазначені відомості про 19 померлих осіб, навпроти прізвищ яких проставлені підписи. До того ж, 17 осіб із зазначених «мертвих душ» включено до списку членів ініціативної групи, — йдеться у повідомленні прес-служби ЦВК.

Документи ініціативна група Тимошенко подала ще 1 червня. У них вказувалось, що на збори завітали 10 тис. 927 громадян України, які і обрали ініціативну групу більшістю. Йдеться про винесення на референдум питання «Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?».

Водночас Юлія Тимошенко вказала, що 10 членів ЦВК представляють монобільшість. Тому, на її думку, й було ухвалено таке рішення.

Народовладдя — фікція. Закону, за яким люди можуть провести референдум, не існує. Чергова обіцянка влади виявилася обманом… Референдум підтримують 77% українців. Влада вкотре підтвердила, що діє проти волі людей, — переконує нардеп.

Тимошенко заявила, що наступного тижня її команда оскаржить «антинародне» рішення ЦВК.

Нагадаємо, загалом ЦВК зареєструвала п’ять груп, які будуть збирати підписи для проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо питань продажу землі і стратегічних об'єктів, українського газу, грального бізнесу та марихуани.