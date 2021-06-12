Коронавірус в Україні забрав життя 69 осіб, найбільше хворих у Києві

https://racurs.ua/ua/n156007-koronavirus-v-ukrayini-zabrav-jyttya-69-osib-naybilshe-hvoryh-u-kyievi.html

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Коронавірус в Україні станом на ранок 12 червня виявили у 1 тис. 274 пацієнтів. Одужали за минулу добу 4 тис. 905 осіб. На жаль, 69 українців померло від ускладнень хвороби.

З підозрою чи підтвердженим діагнозом у п’ятницю госпіталізували 709 людей. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків виявили у:

Києві — 215,

Харківській області — 104,

Київській області — 102,

Львівській області — 84,

Донецькій області — 84.

Лабораторії вчора зробили 54 тис. 821 тест на коронавірус методом ПЛР та ІФА.

Від початку пандемії в нас зафіксували понад 2 млн 222 тис. випадків зараження коронавірусом. З них 51 тис. 646 українців померли від ускладнень COVID-19.