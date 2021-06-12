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Ракурс
Новий пакет військової допомоги — що нададуть США

Новий пакет військової допомоги США — що надасть Пентагон

12 чер 2021, 08:28
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Міноборони США виділить Україні ще 150 млн дол. військової допомоги. Її витратять на засоби зв’язку та безпілотники.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Пакет включає можливості для підвищення летальності, управління, а також ситуативну обізнаність Збройних сил України завдяки забезпеченню артилерійськими радарами, безпілотними повітряними комплексами, захищеними засобами звʼязку, засобами електронної війни і військово-медичної евакуації, а також підготовці та навчанню роботі з обладнанням для підвищення експлуатаційної безпеки та можливості баз Військово-повітряних сил України, — йдеться у повідомленні.


Допомога виділятиметься на навчання, обладнання та консультації, щоб сприяти українським військовим зберігати територіальну цілісність та покращувати взаємодію з НАТО.

Нагадаємо, цьогоріч Україна вже отримала перший пакет військової допомоги США, до якого входили, зокрема, патрульні катери Mark VI.

Джерело: Ракурс


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