Новий пакет військової допомоги — що нададуть США

https://racurs.ua/ua/n156006-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-ssha-scho-nadast-pentagon.html

Ракурс

Міноборони США виділить Україні ще 150 млн дол. військової допомоги. Її витратять на засоби зв’язку та безпілотники.

Про це повідомляє прес-служба Пентагону.

Пакет включає можливості для підвищення летальності, управління, а також ситуативну обізнаність Збройних сил України завдяки забезпеченню артилерійськими радарами, безпілотними повітряними комплексами, захищеними засобами звʼязку, засобами електронної війни і військово-медичної евакуації, а також підготовці та навчанню роботі з обладнанням для підвищення експлуатаційної безпеки та можливості баз Військово-повітряних сил України, — йдеться у повідомленні.



Допомога виділятиметься на навчання, обладнання та консультації, щоб сприяти українським військовим зберігати територіальну цілісність та покращувати взаємодію з НАТО.

Нагадаємо, цьогоріч Україна вже отримала перший пакет військової допомоги США, до якого входили, зокрема, патрульні катери Mark VI.