Перший вечір Євро 2020 — яскраве шоу відкриття і яскрава перемога Італії, фото — УЄФА

https://racurs.ua/ua/n156005-pershyy-vechir-ievro-2020-yaskrave-shou-vidkryttya-i-peremoga-italiyi-foto-video.html

Ракурс

Євро 2020 стартувало 11 червня. У Римі на «Стадіо Олімпіко» пройшла церемонія відкриття Євро-2020 і перший матч чемпіонату континенту з футболу.

Глядачі побачили яскравий перфоманс і перед стартом матчу-відкриття, і власне у поєдинку між Туреччиною та Італією.

У церемонії відкриття взяли участь знамениті італійські футболісти Франческо Тотті та Алессандро Неста. Яскравим у шоу-програмі був виступ італійського оперного співака Андреа Бочеллі, який виконав арію Nessun dorma з опери Turandot.

Закрив вечір перед стартовим свистком гімн Євро 2020 у виконанні діджея Мартіна Гаррікса і учасників U2 Боно і Еджа. Вони виконали We Are The People.

Далі на поле «Олімпійського» вийшли збірні Італії та Туреччини. Господарі в стартовому матчі перемогли із рахунком 3:0, забивши всі голи у другому таймі.

«Скуадра адзура» мала значну перевагу протягом всього матчу, цілком заслужено могла розраховувати на два пенальті у ворота Чакира, перший тайм турки встояли на «нуль», а вже у другому все стало на свої місця. Цілком заслужена перемога фаворитів.

Італія знищила команду, яка у відборі взяла 4 очка у матчах з Францією та зіграла 8 матчів «на нуль» — без пропущених голів. Навесні Туреччина обіграла в офіційному матчі Нідерланди.