Первый вечер Евро 2020 — яркое шоу открытия и победа Италии, фото — УЕФА

https://racurs.ua/n156005-pervyy-vecher-evro-2020-yarkoe-shou-otkrytiya-i-pobeda-italii-foto-video.html

Ракурс

Евро 2020 стартовало 11 июня. В Риме на «Стадио Олимпико» прошла церемония открытия Евро-2020 и первый матч чемпионата континента по футболу.

Зрители увидели яркий перформанс и перед стартом матча-открытия, и собственно в поединке между Турцией и Италией.

В церемонии открытия приняли участие знаменитые итальянские футболисты Франческо Тотти и Алессандро Неста. Ярким в шоу-программе было выступление итальянского оперного певца Андреа Бочелли, который исполнил арию Nessun dorma из оперы Turandot.

Закрыл вечер перед стартовым свистком гимн Евро 2020 в исполнении диджея Мартина Гаррикса и участников U2 Боно и Эджа. Они выполнили We Are The People.

Далее на поле «Олимпийского» вышли сборные Италии и Турции. Хозяева в стартовом матче победили со счетом 3:0, забив все голы во втором тайме.

«Скуадра Адзура» имела значительное преимущество на протяжении всего матча, вполне заслуженно могла рассчитывать на два пенальти в ворота Чакыра, первый тайм турки устояли на «ноль», а уже во втором все стало на свои места. Вполне заслуженная победа фаворитов.

Италия уничтожила команду, которая в отборе взяла 4 очка в матчах с Францией и сыграла 8 матчей «на ноль» — без пропущенных голов. Весной Турция обыграла в официальном матче Нидерланды.