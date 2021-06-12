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Ракурс
Новая партия военной помощи США - что предоставят

Новая партия военной помощи США — что предоставят

12 июн 2021, 08:28
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Минобороны США выделит Украине еще 150 млн долл. военной помощи. Ее потратят на средства связи и беспилотники.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Пакет включает возможности для повышения летальности, управления, а также ситуативную осведомленность Вооруженных сил Украины благодаря обеспечению артиллерийскими радарами, беспилотными воздушными комплексами, защищенными средствами связи, средствами электронной войны и военно-медицинской эвакуации, а также подготовке и обучению работе с оборудованием для повышения эксплуатационной безопасности и возможностей баз Военно-воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.


Помощь будет выделяться на обучение, оборудование и консультации, чтобы способствовать украинским военным сохранять территориальную целостность и улучшать взаимодействие с НАТО.

Напомним, в 2021 году Украина уже получила первый пакет военной помощи США, в который входили, в частности, патрульные катера Mark VI.

Источник: Ракурс


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