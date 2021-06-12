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Ракурс
Коронавирус унес жизни еще 69 человек, больше всего больных в Киеве

Коронавирус унес жизни еще 69 человек, больше всего больных в Киеве

12 июн 2021, 08:53
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 12 июня обнаружили у 1 тыс. 274 пациентов. Выздоровели за минувшие сутки 4 тыс. 905 человек. К сожалению, 69 украинцев умерли от осложнений болезни.

С подозрением или подтвержденным диагнозом в пятницу госпитализировали 709 человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Коронавірус в Україні / РНБО

Коронавірус в Україні / РНБО

Больше всего новых случаев обнаружили в:

  • Киеве — 215,

  • Харьковской области — 104,

  • Киевской области — 102,

  • Львовской области — 84,

  • Донецкой области — 84.

Лаборатории вчера сделали 54 тыс. 821 тест на коронавирус методом ПЦР и ИФА.


С начала пандемии у нас зафиксировали свыше 2 млн 222 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из них 51 тыс. 646 украинцев умерли от осложнений COVID-19.

Источник: Ракурс


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