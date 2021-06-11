Еще минус один: часто назначаемый в Украине препарат оказался неэффективен при COVID-19

https://racurs.ua/2877-esche-minus-odin-chasto-naznachaemyy-v-ukraine-preparat-okazalsya-neeffektiven-pri-covid-19.html

Ракурс

Похоже, еще один препарат сходит с ковидной арены, поскольку оказался неэффективным при COVID-19 — таков вывод мощного британского клинического исследования RECOVERY. Именно это исследование доказало ранее эффективность дексаметазона и неэффективность противомалярийных препаратов (кто из нас не помнит страстей вокруг препарата «плаквенил»?) и нескольких других «хитов» пандемии.

Летающий на Луну

Аспирин — лекарственный препарат, который покупают в мире чаще всего. В любом случае так утверждает Книга рекордов Гиннесса. Эти таблетки занимают почетное место в любой домашней аптечке, даже здоровые люди часто носят их на всякий случай с собой. Более того, аспирин был включен в аптечки космонавтов.

Препарат в форме таблеток впервые появился в аптеках еще в 1904 году. С тех пор аспирин работает на славу. Спасает от простуды, боли, повышенной температуры, предотвращает тромбообразование, инфаркты и инсульты. Летает на Луну. Неудивительно, что к нему было приковано особое внимание во время пандемии нового коронавируса. Сейчас специфического лечения коронавирусной инфекции нет, поэтому препараты применяют off label, то есть вне инструкции.

Досадно, но аспирину не удалось повторить успех другого недорогого препарата — дексаметазона. По данным исследований, использование этого кортикостероида снижает риск летального исхода на 33% для пациентов на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и на 20% — для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. В свое время в ВОЗ это исследование назвали настоящим прорывом. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус отметил: «Это первый препарат, показавший снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которым требуется искусственная вентиляция легких и кислородная поддержка».

Дексаметазон — препарат недорогой, поэтому его эффективность в борьбе за жизнь ковид-пациентов особенно актуальна для бедных стран с большим количеством больных.

«Курс рассчитан на десять дней лечения и обходится в 5 фунтов стерлингов на одного пациента. Чтобы спасти одну жизнь, нужно в среднем 35 фунтов стерлингов. Это лекарства, которые доступны по всему миру», — подчеркнул ученый из Оксфордского университета Мартин Ландрей. И подсчитал, что если бы дексаметазон использовался с начала эпидемии, в одной только Британии препарат мог бы спасти 5 тысяч человек.

Нужно отметить, что дексаметазон не панацея. Раннее назначение глюкокортикостероидов при коронавирусной инфекции может привести к противоположному от ожидаемого эффекту. О чем «Ракурс» писал в статье «Чего не стоит делать при коронавирусной инфекции COVID-19 — пять главных ошибок»).

Но вернемся к аспирину. Казалось бы, после установления склонности пациентов с коронавирусной болезнью к тромбозам как будто сам Бог велел назначать таким больным аспирин для «разжижения крови». Что и делают врачи, довольно широко назначая этот препарат пациентам с COVID-19, нередко и сами больные занимаются самолечением. Как оказалось, напрасно.

К сожалению, аспирин не оказал серьезного воздействия на ковид-пациентов

Исследование RECOVERY было создано как рандомизированное клиническое испытание для проверки ряда потенциальных методов лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19. В период с ноября 2020-го по март 2021 года в исследование RECOVERY было включено около 15 тысяч пациентов, госпитализированных с COVID-19. Такие пациенты подвержены повышенному риску образования тромбов в кровеносных сосудах, особенно в легких. Среди прочего, ученые оценивали эффективность аспирина, широко используемого для снижения свертываемости крови при других заболеваниях.

Что показали исследования? У 7350 госпитализированных пациентов с COVID-19 добавление к лечению 150 мг аспирина ежедневно никоим образом не повлияло на летальность в течение 28 дней по сравнению с таковой в контрольной группе (соответственно, 17 и 17%).

Аналогичные результаты были получены в подгруппах пациентов с различными тяжестью заболевания и потребностью в дыхательной поддержке.

Вот что говорит один из исследователей RECOVERY, профессор Оксфордского университета Мартин Ландрей: «Было высказано веское предположение, что свертывание крови может быть причиной ухудшения функции легких и смерти у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Аспирин — недорогой препарат и широко используется при других заболеваниях для снижения риска образования тромбов, поэтому досадно, что он не оказал серьезного воздействия на этих пациентов. Вот почему так важны крупные рандомизированные исследования, чтобы с их помощью установить, какие методы лечения работают, а какие нет».

«Формально остается неопределенной эффективность аспирина у амбулаторных пациентов с легким COVID, которые не вошли в исследование RECOVERY. Но, исходя из известной «мудрости», что у более тяжелых пациентов лекарства работают действеннее, чем у легких, надеяться на «чудо» не стоит», — отмечает доктор медицинских наук, кардиолог, профессор внутренней медицины Екатерина Амосова.

По словам врача, все это, конечно, не касается пациентов, принимавших аспирин еще до COVID по поводу различных хронических заболеваний. Препарат работает, и принимать его по назначению врача стоит.