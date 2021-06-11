Ще мінус один: препарат, який часто призначають в Україні, виявився неефективним при COVID-19

https://racurs.ua/ua/2877-sche-minus-odyn-preparat-yakyy-chasto-pryznachaut-v-ukrayini-vyyavyvsya-neefektyvnym-pry-covid-19.html

Ракурс

Схоже, ще один препарат сходить із ковідної арени, адже виявився неефективним при COVID-19 — такий висновок потужного британського клінічного дослідження RECOVERY. Саме це дослідження довело свого часу ефективність дексаметазону і неефективність протималярійних препаратів (хто з нас не пам'ятає пристрастей навколо препарату «плаквеніл»?) і кількох інших «хітів» пандемії.

Той, що літає на Місяць

Аспірин — лікарський препарат, який купують у світі найчастіше. Принаймні так стверджує Книга рекордів Гіннеса. Ці пігулки займають почесне місце у будь-якій домашній аптечці, навіть здорові люди часто-густо носять їх про всяк випадок із собою. Ба більше, аспірин було включено в аптечки космонавтів.

Препарат у формі таблеток уперше з'явився в аптеках ще у 1904 році. Відтоді аспірин працює на славу. Рятує від застуди, болю, підвищеної температури, запобігає тромбоутворенню, інфарктам та інсультам. Літає на Місяць. Тож не дивно, що до нього було прикуто особливу увагу під час пандемії нового коронавірусу. Наразі специфічного лікування коронавірусної інфекції немає, тож препарати застосовуються off label, тобто поза інструкцією.

Прикро, але аспірину не вдалося повторити успіх іншого недорогого препарату — дексаметазону. За даними досліджень, використання цього кортикостероїду знижує ризик летального результату на 33% для пацієнтів на штучній вентиляції легенів (ШВЛ) і на 20% — для пацієнтів, які потребують кисневої підтримки. Свого часу у ВООЗ це дослідження назвали справжнім проривом. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус зазначив: «Це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів із COVID-19, яким потрібна штучна вентиляція легенів і киснева підтримка».

Дексаметазон — препарат недорогий, тому його ефективність у боротьбі за життя ковід-пацієнтів особливо актуальна для бідних країн із великою кількістю хворих.

«Курс розрахований на десять днів лікування і обходиться у 5 фунтів стерлінгів на одного пацієнта. Щоб урятувати одне життя, потрібно в середньому 35 фунтів стерлінгів. Це ліки, які доступні по всьому світу», — зауважив учений з Оксфордського університету Мартін Ландрі. І підрахував, що якби дексаметазон використовували початку епідемії, в одній лише Британії препарат міг би врятувати 5 тисяч осіб.

Слід наголосити, що дексаметазон не панацея. Раннє призначення глюкокортикостероїдів при коронавірусній інфекції може призвести до протилежного від очікуваного ефекту. Про що «Ракурс» писав у статті «Чого не варто робити при коронавірусній інфекції COVID-19 — п'ять головних помилок»).

Та повернімося до аспірину. Здавалося б, після встановлення схильності пацієнтів із коронавірусною хворобою до тромбозів начебто сам Бог велів призначати таким хворим аспірин для «розрідження крові». Що і роблять лікарі, доволі широко призначаючи цей препарат пацієнтам із COVID-19, нерідко й самі хворі займаються самолікуванням. Як виявилося, марно.

На жаль, аспірин не мав серйозного впливу на ковід-пацієнтів

Дослідження RECOVERY було створено як рандомізоване клінічне випробування для перевірки низки потенційних методів лікування пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19. У період із листопада 2020-го по березень 2021 року в дослідження RECOVERY було включено близько 15 тисяч пацієнтів, госпіталізованих із COVID-19. Такі пацієнти схильні до підвищеного ризику утворення тромбів у кровоносних судинах, особливо в легенях. Серед іншого, вчені оцінювали ефективність аспірину, широко використовуваного для зниження згортання крові при інших захворюваннях.

Що показали дослідження? У 7350 госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 додавання до лікування 150 мг аспірину щодня жодним чином не вплинуло на летальність протягом 28 днів порівняно з такою в контрольній групі (відповідно, 17 і 17%).

Аналогічні результати було отримано в підгрупах пацієнтів із різними тяжкістю захворювання і потребою в дихальній підтримці.

От що говорить один із дослідників RECOVERY, професор Оксфордського університету Мартін Ландрі: «Було висловлено вагоме припущення, що згортання крові може бути причиною погіршення функції легенів і смерті у пацієнтів із тяжкою формою COVID-19. Аспірин — недорогий препарат і широко використовується при інших захворюваннях для зниження ризику утворення тромбів, тому прикро, що він не мав серйозного впливу на цих пацієнтів. Ось чому є такими важливими великі рандомізовані дослідження, щоб з їхньою допомогою встановити, які методи лікування працюють, а які ні».

«Формально залишається невизначеною ефективність аспірину в амбулаторних пацієнтів із легким COVID, які не увійшли в дослідження RECOVERY. Але, виходячи з відомої «мудрості», що у тяжчих пацієнтів ліки працюють дієвіше, ніж у легких, сподіватися на «диво» не варто», — зазначає докторка медичних наук, кардіологиня, професорка внутрішньої медицини Катерина Амосова.

За словами лікарки, все це, звісно, не стосується пацієнтів, які приймали аспірин ще до COVID із приводу різних хронічних захворювань. Препарат працює, і приймати його за призначенням лікаря варто.