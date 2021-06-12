Референдум по земле забраковал ЦИК — Тимошенко отреагировала

https://racurs.ua/n156008-referendum-po-zemle-zabrakoval-cik-timoshenko-otreagirovala.html

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Референдум по земле, инициированный нардепом Юлией Тимошенко, забраковала Центральная избирательная комиссия. ЦИК отказал в регистрации инициативной группы из-за несоответствия в подписных листах и наличии «мертвых душ» в списках.

В списках участников собрания 47 человек были включены в него дважды. При этом подписи напротив одинаковых фамилий и других персональных данных визуально отличаются… В списках участников указаны сведения о 19 умерших, напротив фамилий которых проставлены подписи. К тому же, 17 человек из указанных «мертвых душ» включены в список членов инициативной группы, — говорится в сообщении пресс-службы ЦИК.

Документы инициативная группа Тимошенко подала еще 1 июня. В них указывалось, что на собрание пришли 10 тыс. 927 граждан Украины, которые и избрали инициативную группу большинством. Речь идет о вынесении на референдум вопроса «Поддерживаете ли Вы запрет продажи земель сельскохозяйственного назначения любому, кроме государства Украина?».

В то же время Юлия Тимошенко отметила, что 10 членов ЦИК представляют монобольшинство. Поэтому, по ее мнению, и было принято такое решение.

Народовластие — фикция. Закона, по которому люди могут провести референдум, не существует. Очередное обещание власти оказалась обманом… Референдум поддерживают 77% украинцев. Власть в очередной раз подтвердила, что действует против воли людей, — убеждает нардеп.

Тимошенко заявила, что на следующей неделе ее команда обжалует «антинародное» решение ЦИК.

Напомним, всего ЦИК зарегистрировал пять групп, которые будут собирать подписи для проведения всеукраинского референдума по вопросам продажи земли и стратегических объектов, украинского газа, игорного бизнеса и марихуаны.