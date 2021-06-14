Глава ОБСЄ прилетіла до Маріуполя. Фото: inosmi.ru

https://racurs.ua/ua/n156076-morska-blokada-ukrayiny-glava-obsie-pryletila-do-mariupolya-foto.html

Ракурс

Голова ОБСЄ й міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде перебуває з робочим візитом в Україні.

У понеділок, 14 червня, посадовець прибула до Маріуполя. В морському порту вона оцінює ситуацію з регіональною безпекою після недавньої напруженості. В ході візиту Лінде заявила, що суверенітет та територіальна цілісність України повинні дотримуватися відповідно до міжнародного права та зобов’язань ОБСЄ. Про це йдеться на її сторінці в Twitter.

Як повідомив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у Facebook, керівництво маріупольського порту поінформувало Лінде про стан і проблеми у роботі, особливо після початку російської агресії, блокування Керченської протоки. Також з керівником ОБСЄ зустрівся заступник міністра оборони України та командир тактичної групи «Маріуполь». Військові розповіли Лінде про безпекову ситуацію в Азовському морі та заходи зі зміцнення берегової оборони.

Це вже другий візит Анн Лінде до України з початку шведського головування в ОБСЄ.

Нагадаємо, у березні українська делегація піддалася тиску з боку представника Організації з безпеки та співробітництва у Європі. Представник ОБСЄ наполягав на обговоренні мирного плану, запропонованого сепартистами, які не є членами ТКГ.