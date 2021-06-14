Влада створює видовища — Бойко про мільярд дерев і закон про олігархів (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n156075-vlada-stvoruie-vydovyscha-boyko-pro-milyard-derev-i-zakon-pro-oligarhiv-video.html

Ракурс

Юрій Бойко, лідер «Опозиційної платформи — За життя», накинувся з критикою на владу. Під час погоджувальної ради в парламенті 14 червня Бойко заявив, що президент і монобільшість в Раді проводять політику забезпечення громадян «видовищами, а не хлібом».

Це політика створення видовищ замість хліба, який вимагають люди, — сказав Бойко.

У цьому сенсі він назвав «популістичний закон про олігархів», який, на думку проросійської ОПЗЖ, «не вирішує відокремлення політики від грошей».

Інша претензія Бойка до влади — закон про корінні народи, який нібито розподілить громадян на перший і другий сорт.

Незрозумілі й ініціативи посадки 1 млрд дерев за 3 млрд грн. Це дуже нагадує корупційну оборудку з ковідним фондом. Тоді гроші зникли — частково на дороги, частково — ще кудись, — розповів Бойко.

Він вважає, що «під дахом видовищ проводяться закони, які витискають останні гроші громадян».

ОПЗЖ не проголосує за законопроект № 5600, який передбачає оподаткування доходів, отриманих з дачних ділянок площею понад півгектара, а також за запровадження ПДВ для забудовників.