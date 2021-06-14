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Ракурс
Влада створює видовища — Бойко про мільярд дерев і закон про олігархів (ВІДЕО)

Влада годує видовищами — Бойко про мільярд дерев і закон про олігархів (ВІДЕО)

14 чер 2021, 12:33
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Юрій Бойко, лідер «Опозиційної платформи — За життя», накинувся з критикою на владу. Під час погоджувальної ради в парламенті 14 червня Бойко заявив, що президент і монобільшість в Раді проводять політику забезпечення громадян «видовищами, а не хлібом».

Це політика створення видовищ замість хліба, який вимагають люди, — сказав Бойко.

У цьому сенсі він назвав «популістичний закон про олігархів», який, на думку проросійської ОПЗЖ, «не вирішує відокремлення політики від грошей».

Інша претензія Бойка до влади — закон про корінні народи, який нібито розподілить громадян на перший і другий сорт.

Незрозумілі й ініціативи посадки 1 млрд дерев за 3 млрд грн. Це дуже нагадує корупційну оборудку з ковідним фондом. Тоді гроші зникли — частково на дороги, частково — ще кудись, — розповів Бойко.

Він вважає, що «під дахом видовищ проводяться закони, які витискають останні гроші громадян».

ОПЗЖ не проголосує за законопроект № 5600, який передбачає оподаткування доходів, отриманих з дачних ділянок площею понад півгектара, а також за запровадження ПДВ для забудовників.


Якщо Рада популістична, то треба її переобрати і створити новий уряд, — заявив лідер ОПЗЖ і нагадав, що «суспільство готують до підняття тарифів восени».

Джерело: Ракурс


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