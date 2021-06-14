Зеленський жертвує мовним законом через гроші РФ за “Папіка” - Порошенко

https://racurs.ua/ua/n156073-zelenskyy-jertvuie-movnym-zakonom-cherez-groshi-rf-za-papika-poroshenko.html

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Петро Порошенко, екс-президент, 14 червня відреагував на чергову спробу «Слуги народу» відкласти дію мовного закону. Напередодні нардепи з монобільшості намагалися на засіданні профільного комітету Верховної Ради знову розглянути відстрочення перекладу фільмів і серіалів державною мовою.

Зараз робиться атака на закон про мову напередодні 30-ї річниці Незалежності України. З початку цього року режисери «95 кварталу» спробували приміряти Володимиру Зеленському маску «державника» замість звичної його ідеології «какая разніца». Але щойно високі державні інтереси вступили в конфлікт з шкурними комерційними розрахунками, маска «державника» Зеленського одразу ж спала. Бо український патріотизм закінчується для нього там, де починаються російські гроші за показ «Папіка» (російськомовний комедійний серіал — ред.) «95 кварталу», який продається на російському ринку, — заявив Порошенко під час погоджувальної ради депутатських фракцій.

Він також звинуватив партію влади у показовій боротьбі з олігархами.

Це на словах ви робите піар нібито на боротьбі з олігархами, а на практиці лобіюєте інтереси каналу олігарха, який планує і планував заробляти на цьому продукті Зеленського, — заявив Порошенко.



Лідер «ЄС» висловив упевненість в тому, що в Україні немає дискримінаційної політики щодо російської мови.