Канатна дорога в Харкові. Фото:

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Трагедія на канатній дорозі сталася в Харкові — 17-річний юнак випав із кабіни канатки.

В інтернеті оприлюднили відео інциденту. На кадрах видно, що потерпілий впав з великої висоти на проїжджу частину, де його переїхав мікроавтобус. Подія сталася в неділю, 13 червня. Обставини події поки не встановлені. Медики діагностували у постраждалого переломи і відкриту черепно-мозкову травму. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

За інформацією ТСН, падіння парубка з кабіни канатки могло бути спробою самогубства. Знайомі постраждалого розповіли медикам, що хлопець стрибнув, бо хотів накласти на себе руки через погані результати ЗНО. Цю інформацію зараз перевіряє поліція.

Медики кажуть, що юнак міг бути нетверезим. Зараз стан постраждалого важкий.

Нагадаємо, на Черкащині батько та син наклали на себе руки, злетівши з обриву в затоплений кар'єр. Тіла загиблих виявили водолази рятувальної служби в селі Ташлик Ротмістрівської ОТГ в автомобілі ВАЗ-2115.