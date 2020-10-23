Підлітковий суїцид. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n145402-pidlitkovomu-suyicydu-dopomoje-zapobigty-simeyna-vecherya-psyhiatr.html

Ракурс

Підліткові суїциди тривалий час посідають першу позицію. Причини різні: перше кохання чи зрада партнера, проблеми у стосунках з колегами і викладачами, труднощі в отриманні знань, вживання психоактивних речовин і депресія.

Для того щоб зменшити кількість таких трагедій, насамперед бажана елементарна освіченість у питаннях психічного здоров’я, поділилася своєю думкою в інтерв’ю «Ракурсу» лікар-психіатр Ірина Пінчук. «Потрібно вводити в освітні програми питання профілактики, лікування, ведення і реабілітації людей з проблемами психічного здоров’я. І це абсолютно не складно. Так само, як не складно порахувати, скільки грошей державному бюджету це заощадить у майбутньому. Щоправда, для цього треба мислити стратегічно», — пояснила вона.

Але і сім’я, за словами лікарки, може допомогти. Так, є науково підтверджені дані про те, що насправді лекції про шкоду куріння не є ефективними. Ефективними є прості буденні речі, як-от щоденне спілкування за вечерею з сім'єю, коли рідні збираються разом, обговорюють події тижня, що минув, розповідають один одному про свої проблеми, розуміючи, що можуть отримати допомогу і підтримку, і, звичайно ж, будують спільні плани на майбутнє.

«Зрозуміло, що часу завжди бракує, але спільне вживання їжі може стати не лише доброю сімейною традицією, а й профілактикою психічного захворювання. Приходячи додому з роботи, приділіть півгодини дитині, поспілкуйтеся з нею, розпитайте, як минув її день, складіть разом пазли. Викроїть у своєму графіку час для цього сьогодні, щоб у майбутньому звільнити його від тривог, занепокоєнь і вирішення різноманітних проблем з дітьми», — радить психіатр.

«І не забувайте, що любов діти усвідомлюють тактильно. Ми повинні не скупитися обійняти дитину, поцілувати її, подарувати їй свій час, провівши його разом. В іншому разі цей час заповниться у неї чимось іншим. Однак цих елементарних речей у нас чомусь не знають і не застосовують. У той час як найпростіші речі мають величезний вплив як профілактичні заходи і стримування різних розладів такого роду. Це доведено науковими дослідженнями, наприклад, існує зв’язок між спільними вечерями в сім’ї і вживанням психоактивних речовин», — наголосила лікарка.