Подростковый суицид. Фото: Pixabay

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Ракурс

Подростковые суициды длительное время занимают лидирующую позицию. Причины разные: первая любовь или измена партнера, проблемы в отношениях с коллегами и преподавателями, трудности в получении знаний, употребление психоактивных веществ и депрессия.

Для того чтобы уменьшить количество таких трагедий, прежде всего желательна элементарная образованность в вопросах психического здоровья, поделилась своим мнением в интервью «Ракурсу» врач-психиатр Ирина Пинчук. «Нужно вводить в образовательные программы вопросы профилактики, лечения, ведения и реабилитации людей с проблемами психического здоровья. И это абсолютно не сложно. Так же, как не сложно посчитать, сколько денег государственному бюджету это сэкономит в будущем. Правда, для этого необходимо мыслить стратегически», — пояснила она.

Но и семья, по словам врача, может помочь. Так, есть научно подтвержденные данные о том, что на самом деле лекции о вреде курения неэффективны. Эффективны простые обыденные вещи, такие, как ежедневное общение за ужином с семьей, когда родные собираются вместе, обсуждают события прошедшего дня, рассказывают друг другу о своих проблемах, понимая, что могут получить помощь и поддержку, и, конечно же, строят совместные планы на будущее.

«Понятно, что времени никогда не хватает, но совместный прием пищи может стать не только хорошей семейной традицией, но и профилактикой психического заболевания. Приходя домой с работы, уделите полчаса ребенку, пообщайтесь с ним, расспросите, как прошел его день, сложите вместе пазлы. Выкроите в своем графике время для этого сегодня, чтобы в будущем освободить его от тревог, беспокойств и решения разнообразных проблем с детьми», — советует психиатр.

«И не забывайте, что любовь дети осознают тактильно. Мы должны не скупиться обнять ребенка, поцеловать его, подарить ему свое время, проведя его вместе. В противном случае это время заполнится у него чем-то другим. Однако этих элементарных вещей у нас почему-то не знают и не применяют. В то время как самые простые вещи оказывают огромное влияние в качестве профилактических мероприятий и сдерживания разных расстройств такого рода. Это доказано путем научных исследований, например, существует связь между совместными ужинами в семье и употреблением психоактивных веществ», — подчеркивает врач.