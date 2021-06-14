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Ракурс
Канатная дорога в Харькове. Фото:

Подросток выпал из канатки в Харькове, подозревают попытку суицида (ВИДЕО)

14 июн 2021, 11:51
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Трагедия на канатной дороге произошла в Харькове — 17-летний юноша выпал из кабины канатки.

В интернете обнародовали видео инцидента. На кадрах видно, что пострадавший упал с большой высоты на проезжую часть, где его переехал микроавтобус. Происшествие произошло в воскресенье, 13 июня. Обстоятельства происшествия пока не установлены. Медики диагностировали у пострадавшего переломы и открытую черепно-мозговую травму. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По информации ТСН, падение парня из кабины канатки могло быть попыткой самоубийства. Знакомые пострадавшего рассказали медикам, что парень прыгнул, потому что хотел покончить с собой из-за плохих результатов ВНО. Эту информацию сейчас проверяет полиция.

Медики говорят, что юноша мог быть нетрезвым. Сейчас состояние пострадавшего тяжелое.


Напомним, в Черкасской области отец и сын покончили с собой, слетев с обрыва в затопленный карьер. Тела погибших обнаружили водолазы спасательной службы в селе Ташлык Ротмистровской ОТГ в автомобиле ВАЗ-2115.

Источник: Ракурс


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