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Ракурс
Россия и Китай заставляют НАТО пересмотреть стратегическую концепцию

НАТО пересмотрит стратегическую концепцию из-за угроз со стороны России и Китая

14 июн 2021, 11:15
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Страны-члены НАТО на саммите, который состоится сегодня. 14 июня, пересмотрят стратегическую концепцию Североатлантического альянса для противодействия «агрессивной политике» России, вызовам со стороны Китая и таким угрозам как кибертерроризм и изменения климата.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома США.

Новая стратегическая концепция будет подготовлена к принятию на саммите НАТО в 2022 году, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что НАТО также рассмотрят новые военные концепции и стратегии, направленные на усиление сдерживающей и оборонной способности Альянса для борьбы с угрозами со стороны России и других стран.

Руководители договорятся определить дополнительные ресурсы, в том числе за счет совместного финансирования НАТО, для повышения способности НАТО отвечать вызовам безопасности сегодня и в будущем, — отмечается в заявлении.


Также в Белом доме отмечают, что НАТО «продолжает следить за развертыванием российских войск в Украине и вокруг нее».

Напомним, президент США Джо Байден недавно заявил, что Россия является более слабой страной, чем это может показаться.

Источник: Ракурс


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