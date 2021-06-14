Россия слабее, нежели кажется — Байден

https://racurs.ua/n156063-rossiya-slabee-nejeli-kajetsya-bayden.html

Ракурс

Россия слабее, чем кажется. Такое мнение высказал президент США Джо Байден накануне встречи с президентом страны-агрессора РФ 16 июня в Женеве. Также американский лидер назвал Владимира Путина автократом.

Комментарий Байдена о России, который он дал во время пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» (G7) в Великобритании, процитировало агентство Reuters.

Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или страны. Автократы имеют огромную власть, и им не нужно отвечать перед публикой. И если я буду отвечать должным образом, что я и буду делать, это его не убедит, он продолжит в том же духе, — заявил Байден о действиях Путина.

Президент США описал Россию, экономика которой в 13 раз уступает США, как более слабую страну, нежели это может показаться.

В России есть свои собственные дилеммы, связанные со своей экономикой, с коронавирусной инфекцией COVID-19 и не только со США и Европой в целом, но и и с Ближним Востоком, — отметил Байден.

По словам американского лидера, Москва занимается деятельностью, которая противоречит международным нормам.

Она (Россия — ред.) также откусила некоторые реальные проблемы, которые им трудно жевать, — сказал Байден.



Он заявил, что Путин занимался вмешательством в выборы в США.

Напомним, Байден признал, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на низком уровне.