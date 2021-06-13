Байден рассказал, почему отказался от пресс-конференции с Путиным

Джо Байден, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n156053-bayden-rasskazal-pochemu-otkazalsya-ot-press-konferencii-s-putinym.html

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Джо Байден, президент США, рассказал, почему отказался от проведения совместной пресс-конференции в рамках запланированного на 16 июня саммита с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве.

По словам Байдена, он не хочет превращать ее в соревнование, кто лучше выступит перед журналистами. Об этом президент США заявил после саммита стран «Большой семерки» в Великобритании.

Это не соревнование в том, кто будет лучше держаться перед СМИ, кто кого сможет поставить в неловкое положение, — подчеркнул Байден.

Поэтому у президентов США и России будут отдельные пресс-конференции после саммита.

После этого я расскажу, о чем, на мой взгляд, была встреча, а он может рассказать, о чем, с его точки зрения, была встреча, — добавил Байден.

Байден отметил, что, в частности, планирует обсудить с Путиным нарушение международных норм.

Мы хотим решить вопрос действий, которые, как мы считаем, не соответствуют международным нормам, — отметил президент США.



Напомним, по информации американских СМИ, во время встречи с Путиным Байден может передать ему «жесткий сигнал».