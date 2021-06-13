Байден розповів, чому відмовився від прес-конференції з Путіним

Джо Байден, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n156053-bayden-rozpoviv-chomu-vidmovyvsya-vid-pres-konferenciyi-z-putinym.html

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Джо Байден, президент США, розповів, чому відмовився від проведення спільної прес-конференції в межах запланованого на 16 червня саміту з президентом РФ Володимиром Путіним у Женеві.

За словами Байдена, він не хоче перетворювати її на змагання, хто краще виступить перед журналістами. Про це президент США заявив після саміту країн «Великої сімки» у Великій Британії.

Це не змагання в тому, хто буде краще триматися перед ЗМІ, хто кого зможе поставити в незручне становище, — наголосив Байден.

Тому у президентів США та Росії будуть окремі прес-конференції після саміту.

Після цього я розповім, про що, на мій погляд, була зустріч, а він може розповісти, про що, з його точки зору, була зустріч, — додав Байден.

Байден зазначив, що, зокрема, планує обговорити з Путіним порушення міжнародних норм.

Ми хочемо вирішити питання дій, які, як ми вважаємо, не відповідають міжнародним нормам, — зазначив президент США.



Нагадаємо, за інформацією американських ЗМІ, під час зустрічі з Путіним Байден може передати йому «жорсткий сигнал».