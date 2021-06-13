Байден готує «жорсткий сигнал» для Путіна

Байден і Путін. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n156036-bayden-gotuie-jorstkyy-sygnal-dlya-putina.html

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Зустріч Байдена і Путіна, президентів Сполучених Штатів Америки (США) та Російської Федерації (РФ), відбудеться вже 16 червня в Женеві. Під час майбутньої зустрічі лідерів держав президент США Джо Байден може передати «жорсткий сигнал» своєму російському колезі Володимиру Путіну.

У такий спосіб Байден має намір задати інший вектор стосункам Вашингтона й Москви, відмінний від дружніх кроків часів адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє телеканал NBC.

Перед зустріччю в Женеві Джо Байден побачиться з найближчими американськими союзниками на самітах у Великій Британії та Брюсселі. Таке «турне» має показати Кремлю наявність «єдиного фронту» в протидії російській агресії, яка наростає у світі.

Також повідомляється, що зустріч президентів у Женеві пройде у двох форматах. Однак поки невідомо, чи проходитимуть перемовини віч-на-віч, без присутності помічників і радників Байдена та Путіна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден розкрив теми потенційних розмов із президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Байдена, він хотів би обговорити з главою країни-агресора низку питань. Одне з питань стосувалося б України. При цьому глава США не хоче говорити з Росією виключно мовою ультиматумів.

Джерело: NBC