Байден готовит «жесткий сигнал» для Путина

Байден и Путин. Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/n156036-bayden-gotovit-jestkiy-signal-dlya-putina.html

Ракурс

Встреча Байдена и Путина, президентов Соединенных Штатов Америки (США) и Российской Федерации (РФ), состоится уже 16 июня в Женеве. Во время предстоящей встречи лидеров государств президент США Джо Байден может передать «жесткий сигнал» своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Таким образом Байден намерен задать другой вектор отношениям Вашингтона и Москвы, отличный от дружественных шагов времен администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

Перед встречей в Женеве Джо Байден увидится с ближайшими американскими союзниками на саммитах в Великобритании и Брюсселе. Такое «турне» должно показать Кремлю наличие «единого фронта» в противодействии российской агрессии, которая нарастает в мире.

Также сообщается, что встреча президентов в Женеве пройдет в двух форматах. Однако пока неизвестно, будут ли проходить переговоры с глазу на глаз, без присутствия помощников и советников Байдена и Путина.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден раскрыл темы потенциальных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Байдена, он хотел бы обсудить с главой страны-агрессора ряд вопросов. Один из вопросов касался бы Украины. При этом глава США не хочет говорить с Россией исключительно на языке ультиматумов.

Источник: NBC