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Ракурс
Байден и Путин. Фото: РИА Новости

Байден готовит «жесткий сигнал» для Путина

13 июн 2021, 09:45
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Встреча Байдена и Путина, президентов Соединенных Штатов Америки (США) и Российской Федерации (РФ), состоится уже 16 июня в Женеве. Во время предстоящей встречи лидеров государств президент США Джо Байден может передать «жесткий сигнал» своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Таким образом Байден намерен задать другой вектор отношениям Вашингтона и Москвы, отличный от дружественных шагов времен администрации Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC.

Перед встречей в Женеве Джо Байден увидится с ближайшими американскими союзниками на саммитах в Великобритании и Брюсселе. Такое «турне» должно показать Кремлю наличие «единого фронта» в противодействии российской агрессии, которая нарастает в мире.

Также сообщается, что встреча президентов в Женеве пройдет в двух форматах. Однако пока неизвестно, будут ли проходить переговоры с глазу на глаз, без присутствия помощников и советников Байдена и Путина.


Напомним, ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден раскрыл темы потенциальных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Байдена, он хотел бы обсудить с главой страны-агрессора ряд вопросов. Один из вопросов касался бы Украины. При этом глава США не хочет говорить с Россией исключительно на языке ультиматумов.

Источник: NBC

Источник: Ракурс


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