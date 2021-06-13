Святослав Вакарчук. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n156035-svyatoslav-vakarchuk-razoshelsya-s-jenoy-podrobnosti.html

Ракурс

Святослав Вакарчук, вокалист известной украинской группы «Океан Эльзы» и бывший глава партии «Голос», сообщил о разводе со своей женой после 20 лет фактического брака.

Об этом музыкант написал на своих страницах в Instagram и Facebook.

Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми, — написал Вакарчук.

Певец добавил, что решил лично сообщить о расставании в своих соцсетях для того, чтобы обезопасить свою семью, близких и друзей от лишних вопросов. Причины развода Вакарчук не назвал, но заявил, что «они остаются нашим с Лялей личным делом». Музыкант также выразил надежду, что этот пост обезопасит его и жену от дополнительных вопросов на эту тему.

Как известно, артист очень редко рассказывает о своей семье, и из немногих упоминаний о жене и ребенке в его интервью можно узнать, что его возлюбленная — гражданская жена Ляля Фонарева — работает стилистом. Вместе они воспитывают дочь Диану, которая 14 июля отметит свое 28-летие. Она является дочерью Ляли от первого брака. Биологических детей у Святослава Вакачука и Ляли нет, но Диану музыкант называет своей дочерью.

Напомним, ранее мы сообщали, что «Океан Эльзы» и alyona alyona выпустили совместную песню «Страна детей» на слова Сергея Жадана. Композицию посвятили детям Украины и Даниилу Дидику — 15-летнему активисту, который умер во время теракта на Марше единства в Харькове в 2015 году.