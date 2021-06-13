Шкарлет не увидел ни одного возражения по диссертации Кивы

Шкарлет. Фото: Минобразования

https://racurs.ua/n156034-shkarlet-ne-uvidel-ni-odnogo-vozrajeniya-po-dissertacii-kivy.html

Ракурс

Диссертация Кивы, нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь», возмутила общественность и вызвала сомнения в качестве высшего образования.

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в вопросе диссертации народного депутата Ильи Кивы «возражений к Минобразования не поступило». Такое заявление он сделал в интервью для «Радио Свобода».

В то же время журналист Даниил Мокрик опровергает эту информацию. Он сообщил, что журналисты Bihus.info направили в Минобразования заявление, где указали все нарушения в диссертации.

Он (Шкарлет, — ред) сказал, что Минобразования не получило никакой информации о нарушениях в дисере Кивы… Это — ложь. Через несколько дней после защиты мы с юристами Bihus.info направили в Минобразования заявление, в котором указали на основные нарушения в диссертации. Из Министерства получили ответ, что сведения будут учтены, — написал журналист Мокрик.

Напомним, ранее мы сообщали, что народный депутат из «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, который с недавних пор стал кандидатом наук по государственному управлению после успешной защиты диссертации, «задним числом» появился среди авторов сборников научных материалов.



Источник: Радио Свобода