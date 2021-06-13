Шкарлет не побачив жодного заперечення щодо дисертації Киви

Шкарлет. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n156034-shkarlet-ne-pobachyv-jodnogo-zaperechennya-schodo-dysertaciyi-kyvy.html

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Дисертація Киви, нардепа від «Опозиційної платформи — За життя», обурила суспільство та викликала сумніви в якості вищої освіти.

Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в питанні дисертації народного депутата Іллі Киви «жодного заперечення до Міносвіти не надійшло». Таку заяву він зробив в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

Натомість журналіст Данило Мокрик спростовує цю інформацію. Він повідомив, що журналісти Bihus. info скерували до Міністерства освіти України (МОН) заяву, де вказали всі порушення в дисертації.

Він (Шкарлет, — ред) сказав, що Міносвіти не отримало жодної інформації про порушення в дісєрі Киви… Це — брехня. Через декілька днів після захисту ми з юристами Bihus. info скерували до МОН заяву, у якій вказали на всі основні порушення в дисертації. З Міністерства отримали відповідь, що відомості будуть враховані, — написав журналіст Мокрик.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що народний депутат з «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива, який віднедавна став кандидатом наук із державного управління після успішного захисту дисертації, «заднім числом» з’явився серед авторів збірок наукових матеріалів.

Джерело: Радіо Свобода