Нідерланди-Україна. Фото: Футбол.юа

https://racurs.ua/n156033-ukraina-startuet-na-evro-2020-chto-jdat-ot-matcha-s-niderlandami-foto-video.html

Ракурс

Матч Нидерланды-Украина состоится уже сегодня, 13 июня. Это первое противостояние на Чемпионате Европы 2020 года в Амстердаме, в котором поучаствует украинская сборная.

Команда под руководством Андрея Шевченко сыграет против фаворита среди букмекеров из нашей группы — сборной Нидерландов.











Тренер украинской сборной пока держит в секрете состав футболистов, с которым выступит команда на матче.

У нас есть четкий план. Современный футбол требует определенного баланса и в обороне, и в атаке. Если мы будем придерживаться его, правильно защищаться и атаковать, думаю, у нас будут шансы… достичь того положительного результата, на который мы будем заслуживать, — рассказал Шевченко.

В то же время тренер Нидерландов Франк де Бур рассказал, по какой схеме его команда планирует играть с Украиной.

Мы всегда стараемся играть в доминирующий футбол, и мы также хотим делать при схеме в 3−5−2. Мы хотим контролировать игру, и тогда вингбеки должны располагаться достаточно высоко. Мы все равно начинаем против Украины по 3−5−2, а потом будем смотреть по ходу игры. Может быть, мы также начнем со схемы 4−3−3. Пока я не решил, — рассказал де Бур.

Окончательно известно, что с украинцами не сыграет один из основных центрбеков Маттейс где Лигт, который на прошлой неделе получил травму. Наставник команды заявил, что не хочет рисковать футболистом, поскольку впереди у команды еще два ответственных матча на групповом этапе.

Прогнозы букмекеров:

коэффициент победы в Украине — 6.7;

коэффициент победы в Голландии — 1.61;

ничья — 3.9.

Поединок состоится в Амстердаме на «Йохан Кройф арене». Начало запланировано на 22.00.





Напомним, ранее мы сообщали, что игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Финляндией во время Евро-2020. Один из лидеров датской сборной просто упал на поле, без столкновений или каких-либо эксцессов. Он потерял сознание в первом тайме.