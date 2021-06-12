День освобождения Мариуполя от оккупантов отмечают 13 июня. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n156032-den-osvobojdeniya-mariupolya-ot-rossiyskih-okkupantov-otmechaut-v-ukraine-13-iunya.html

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13 июня церковный праздник апостола Ерма и мученика Ермии Команского. В народном календаре эта дата получила такие названия: Веремий-Распрягальник или Веремий-бобовник.

Народные приметы на 13 июня:

Ночь теплая — жди хорошего урожая овощей.

Утром 13 июня туман стоит — к грибному лету.

Дождь идет 13 июня — урожай будет небогатым.

В Украине 13 июня отмечают седьмую годовщину освобождения Мариуполя от пророссийских оккупантов. С середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет захватили сепаратисты, а с 9 мая Мариуполь перешел под контроль пророссийских боевиков. Украинские силовики в то время контролировали лишь мариупольский аэродром, на котором находились украинские нацгвардейци, военнослужащие Вооруженных сил Украины и полторы сотни добровольцев из батальона МВД «Азов».

Спецоперацию по освобождению города начали 13 июня. В ней принимали участие бойцы батальона «Азов», батальона «Днепр», две роты Национальной гвардии, спецназ МВД и около 500 военнослужащих ВСУ. Также помогали представители «Правого сектора» и местные активисты.

Штурм начался в 5.00. Украинские силовики очистили Мариуполь от боевиков Москвы, уничтожили технику врага и восстановили контроль над всеми захваченными зданиями. В 2016 году Верховная Рада установила дату 13 июня Днем освобождения Мариуполя.

В мире 13 июня отмечается День работников текстильной и легкой промышленности и Международный день распространения информации об альбинизме.

13 июня в истории:

1892 год — в Киеве запустили для пассажиров первый электрический трамвай.

1895 год — во Франции прошли первые в мире автомобильные гонки.

1983 год — в США поступил в продажу первый серийный мобильный телефон производства компании Motorola.

Напомним, 12 июня в мире отмечали День красной розы и Всемирный день борьбы с детским трудом. Украинцы праздновали День работника фондового рынка.