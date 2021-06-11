12 июня празднуют День красной розыhttps://racurs.ua/n156004-12-iunya-prazdnuut-den-krasnoy-rozy.htmlРакурс
День красной розы празднуют ежегодно 12 июня. Этот цветок существовал еще 50 млн лет назад, а культурной розе около 5 тыс. лет. Сейчас на планете насчитывается более 300 видов этого цветка.
Нидерланды занимают первое место по продажам роз, но лучшими мастерами по выращиванию считаются французы. Старейший куст розы растет в Германии — ему уже больше 1 тыс. лет.
Болгария активно занимается производством масла из этого цветка, которое является едва ли не самым дорогим в мире. Чтобы создать килограмм такого масла, необходимо три тонны лепестков.
Также 12 июня отмечают Всемирный день борьбы с детским трудом. Памятная дата направлена на пробуждение сознания взрослого населения, которое и является главным эксплуататором детей, особенно в странах третьего мира.
Украинцы празднуют День работника фондового рынка. Праздник призван обращать внимание на значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики в Украине.
По религиозному календарю верующие чтят память преподобного игумена Исаакия Далматского. День ангела отмечают Василий, Антонина и Яков.
День в истории:
- 1664 — североамериканский город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк;
- 1897 — Карл Эльзенер запатентовал легендарный армейский нож;
- 1898 — провозглашена независимость Филиппин;
- 1920 — состоялось официальное открытие Панамского канала;
- 1966 — в Киеве стартовала эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда;
- 1967 — в космос был запущен аппарат Венера-4, который впервые в мире передал данные об атмосфере другой планеты;
- 2009 — все телевизионные станции США перешли с аналоговой на цифровую трансляцию.