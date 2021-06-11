12 июня празднуют День красной розы

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День красной розы празднуют ежегодно 12 июня. Этот цветок существовал еще 50 млн лет назад, а культурной розе около 5 тыс. лет. Сейчас на планете насчитывается более 300 видов этого цветка.

Нидерланды занимают первое место по продажам роз, но лучшими мастерами по выращиванию считаются французы. Старейший куст розы растет в Германии — ему уже больше 1 тыс. лет.

Болгария активно занимается производством масла из этого цветка, которое является едва ли не самым дорогим в мире. Чтобы создать килограмм такого масла, необходимо три тонны лепестков.

Также 12 июня отмечают Всемирный день борьбы с детским трудом. Памятная дата направлена ​​на пробуждение сознания взрослого населения, которое и является главным эксплуататором детей, особенно в странах третьего мира.

Украинцы празднуют День работника фондового рынка. Праздник призван обращать внимание на значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики в Украине.

По религиозному календарю верующие чтят память преподобного игумена Исаакия Далматского. День ангела отмечают Василий, Антонина и Яков.

День в истории: