Сколько человек заболели COVID-19 после вакцинации, выяснили ученые

Вакцинация от коронавируса. Фото: УП

https://racurs.ua/n156003-skolko-chelovek-zaboleli-covid-19-posle-vakcinacii-vyyasnili-uchenye.html

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Вакцинация от коронавируса продолжается в мире, а ученые и дальше проводят новые исследования.

Эффективность вакцин проверяли бельгийские исследователи. По их данным, количество тех, кто сделал прививку и все-таки заразился, не превышает трех человек на 1 тыс., при этом у двух человек из этой тройки болезнь протекала бессимптомно, пишет VRT.

Тенденцию удалось исследовать после объединения реестра вакцинации с базой данных тестирования на коронавирус. Исследователям удалось обнаружить 4 тыс. 526 случаев, когда люди, прошедшие полный курс вакцинации, обнаружили у себя положительные тесты на коронавирус.

В абсолютных цифрах это составляет 0,32% от общего числа вакцинированных или три положительных теста на 1 тыс. вакцинированных людей. По статистике, на протяжении последней недели мая в целом в стране были зафиксированы 27 тыс. 979 положительных тестов на COVID-19, из них на «прорывные» случаи приходится 652 теста.

При этом две трети людей, у которых была обнаружена инфекция уже после прививки вакциной, не заметили у себя никаких симптомов болезни. Они проводили тестирование по причинам, не связанным с реальным заболеванием — для путешествия, после контактов высокой степени риска или во время общего медицинского осмотра. Ученые намерены продолжить исследования.

Напомним, коронавирус может привести к развитию синдрома Гийена-Барре. Редкое аутоиммунное заболевание возникает из-за специфических антител, которые вырабатываются от этой инфекции.

Источник: VRT