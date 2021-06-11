Скільки людей захворіли на COVID-19 після щеплення, з’ясували вчені

Вакцина від коронавірусу. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі, а вчені продовжують проводити нові дослідження.

Ефективність вакцин перевіряли бельгійські дослідники. За їх даними, кількість тих, хто пройшов щеплення і все-таки інфікувався, не перевищує трьох осіб на 1 тис. людей, при цьому у двох людей з цієї трійки хвороба протікала без симптомів, пише VRT.

Тенденцію вдалося дослідити після поєднання реєстру вакцинації із базою даних тестування на коронавірус. Дослідникам вдалося виявити 4 тис. 526 випадків, коли люди, що пройшли повний курс вакцинації, виявили у себе позитивні тести на коронавірус.

В абсолютних цифрах це становить 0,32% від загальної кількості вакцинованих або три позитивні тести на 1 тис. вакцинованих людей. За статистикою, протягом останнього тижня травня загалом в країні були виявлені 27 тис. 979 позитивних тестів на COVID-19, з них на «проривні» випадки припадає 652 тести.

При цьому дві третини людей, у яких була виявлена інфекція вже після щеплення не помітили в себе жодних симптомів хвороби. Вони проводили тестування з причин, що не пов’язані із реальним захворюванням — для подорожі, після контактів високого ступеня ризику або під час загального медичного огляду. Вчені мають намір продовжити дослідження.

Нагадаємо, коронавірус може призвести до розвитку синдрому Гієна-Барре. Рідкісне аутоімунне захворювання виникає через специфічні антитіла, які виробляються від цієї інфекції.

Джерело: VRT