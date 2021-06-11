500 тис. доз COVID-вакцини для України пообіцяла Данія. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n156002-500-tys-doz-covid-vakcyny-dlya-ukrayiny-poobicyala-daniya.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні триває, однак наразі не всі охочі можуть зробити щеплення. Водночас Данія запевнила, що готова поставити в Україну 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.

Про це прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала у телефонній розмові з Володимиром Зеленським, повідомили у прес-службі президента України.

Назви препарату та виробника вакцини у відомстві не уточнили. Окрім того, під час розмови Зеленський розповів про ситуацію на Донбасі та біля українського кордону.

Сторони обговорили підтримку зусиль України на шляху до членства в НАТО та європейської інтеграції. Зеленський запросив Фредеріксен узяти участь у саміті Кримської платформи й заходах із нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Нагадаємо, вакцинація в Україні значно прискорилася — уже з 12 червня працюватимуть понад 50 центрів масової вакцинації в 15 регіонах України.