Євро 2020 – пиво за голи у ворота Росії безкоштовно наливатимуть у Львові. Фото: Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n156001-ievro-2020-pyvo-za-goly-u-vorota-rosiyi-bezkoshtovno-nalyvatymut-u-lvovi.html

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Під час Євро 2020 у львівській фанзоні будуть безкоштовно наливати по 100 келихів пива за кожен гол Бельгії у ворота Росії.

Гра між командами відбудеться у суботу, 12 червня. Про таку акцію організатори Lviv Fan Festival повідомили на своїй сторінці в Instagram.

Глядачам обіцяють встановити великі екрани для трансляції матчів та пригощати гостей. Відвідувачам заходу пропонують випити за здоров’я лідерів найсильнішої збірної світу за версією ФІФА Кевіна де Брюйне і Ромелу Лукаку.

Як відомо, Росія вже грала з Бельгією у відборі на Євро 2020. Тоді підопічні Черчесова зазнали розгромної поразки в рідних стінах, а вболівальники розкритикували своїх співвітчизників.

Нагадаємо, Євро 2020 відбудеться з 11 червня по 11 липня. На футбольних полях Європи зіграють фінальну стадію чемпіонату континенту, яку через пандемію коронавірусу перенесли на один рік.