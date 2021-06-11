Форма збірної України – стали відомі підсумки переговорів з УЄФА

https://racurs.ua/ua/n156000-forma-zbirnoyi-ukrayiny-staly-vidomi-pidsumky-peregovoriv-z-uiefa.html

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Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися.

Вони були надскладними та кілька разів заходили у глухий кут. Про підсумки переговорів розповів президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла «Слава Україні» та «Героям слава», зображення карти України з її неподільними кордонами — з Кримом, Донецьком, Луганськом і тисячами інших міст.

Ми довели, що «Слава Україні» та «Героям слава», великий герб збірної на карті України — офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро 2020, — зазначив Павелко.

Під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що погодили гасло «Героям слава» на футболках українських гравців ще в грудні минулого року.

З урахуванням нового рішення від нас вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, що братимуть участь у чемпіонаті Євро-2020. Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу! — заявив президент Української асоціації футболу.

Гасло «Героям слава» буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України. Павелко додав, що «воно стане справжнім оберегом для наших хлопців».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що члени виконкому УАФ терміново проголосували за те, щоб надати статус офіційних футбольних символів України гаслам «Слава Україні» і «Героям слава».

Крім того, затверджено малий і великий герб національних збірних України — зображення карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН (з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей).